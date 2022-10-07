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Захарова назвала абсолютно преступными замыслами призывы Зеленского к НАТО

Ян Брацкий
14:18 07.10.2022
Своими заявлениями о необходимости ударить по России официальный Киев признался в преступности своих замыслов, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова назвала абсолютно преступными замыслами призывы Зеленского к НАТО
© Фото: Artem Sobolev, news, globallookpress.com
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Официальный Киев неадекватно воспринимает реальность, предлагая нанести превентивные удары по территории России. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«Теперь я не знаю, у кого могут остаться сомнения в том, о чем действительно думают... Это говорит о неадекватности восприятия реальности и в принципе непонимания элементарного о том, что такое ядерное оружие, ядерная энергетика», - сказала Захарова в эфире Первого канала.

Откровения президента Украины Владимира Зеленского, который накануне предложил НАТО ударить по России, она назвала прямым признанием киевского режима в абсолютной преступности своих замыслов.

«Это было сказано в прямом эфире, здесь уже не выкрутишься, здесь уже не спишешь... на ошибки переводчика, на технические сложности. Мы все это слышали в прямом эфире», - добавила Захарова.

В Кремле призвали власти США, Великобритании и ЕС обратить внимание на заявление Зеленского, которое можно расценить как призыв к началу третьей мировой войны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напомнил западным странам, что они несут ответственность за слова украинского лидера, действиями которого сами и руководят.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров добавил, что Киев создает риск применения оружия массового поражения. Как отметил министр, попытки секретарей Зеленского заверить, что тот имел в виду что-то другое, смешны, так как глава киевского режима еще в январе заявлял о стремлении Украины обладать ядерным оружием.

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