Задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда отправлены

Отправка всех поездов в воскресенье и в последующие дни ожидается по графику.

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Все задержанные из-за инцидента на Крымском мосту пассажирские поезда отправлены в пункты назначения. Об этом заявили в компании «Гранд сервис экспресс».

«"Гранд сервис экспресс" отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за ЧП на Крымском мосту», - отмечается в сообщении компании в Telegram.

Накануне рано утром на Крымском мосту прогремел взрыв из-за которого частично обрушились автомобильные пролеты и загорелись железнодорожные цистерны с топливом.

Локомотив с уцелевшими емкостями удалось отогнать на соседнюю станцию, а возгорание оперативно потушить. На месте провели проверку и уже к вечеру первый поезд проследовал по мосту. Автомобильное движение также возобновилось, пока в реверсивном режиме.