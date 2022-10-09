Обломки в воде: как вблизи выглядит рухнувший пролет Крымского моста

Чтобы выехать на мост, водителям теперь необходимо проходить многочасовую процедуру проверки на трех постах.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Обломки частично обвалившихся автомобильных пролетов Крымского моста лежат в воде, вокруг опасного участка установлено оцепление. Корреспондент «Звезды» показал, как выглядит разрушенная часть переправы из салона автомобиля. Останавливаться в этом месте нельзя, ведутся восстановительные работы.

Перед въездом на мост автомобиль съемочной группы прошел через троекратную проверку. Первый пост расположен за 20 километров от моста, второй вдвое ближе, а третий перед самым въездом.

Инцидент на Крымском мосту произошел накануне. Во время движения по нему взорвался грузовик, из-за чего частично обрушились пролеты моста и загорелись цистерны с топливом на железнодорожной ветке.