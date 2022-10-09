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В три этапа: как осуществляется досмотр автомобилей на Крымском мосту

Ян Брацкий
Станислав Иващенко
11:06 09.10.2022
После взрыва грузовика на мосту, автомобили на него запускаются только после многократной проверки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Контроль въезжающих на Крымский мост автомобилей осуществляется в три этапа. Об этом рассказал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко. С его слов, машины проезжают на высокой скорости, движение по мосту не ограничено.

Проверка автотранспорта проходит в три этапа. Первый пункт досмотра находится на удалении от Крымского моста в 20 километров, там скапливаются около 100 машин. На втором пункте в 10 километрах некоторые автомобили отсекаются из соображений безопасности. На финальном пункте пропуска остаются примерно 50 машин, они проходят досмотр, после чего их запускают на мост.

Напомним, накануне рано утром на Крымском мосту прогремел взрыв. В результате движение по нему на какое-то время было парализовано. Западные СМИ обвинили в организации подрыва Украинские спецслужбы.

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