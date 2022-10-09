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АПЛ «Тамбов» скрывается среди кораблей НАТО: уникальные кадры работы экипажа

Владимир Расходчиков
10:29 09.10.2022
Впервые была показана хроника работы российских подводников на подводной лодке «Тамбов» в 1996 году, когда те скрытно наблюдали за учениями НАТО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В 1996 года атомная подводная лодка «Тамбов» смогла в течение двух недель оставаться незамеченной прямо под носом у кораблей НАТО во время их учений около Великобритании. Причем наша подлодка находилась неподалеку от главной базы британских подводных сил «Клайд». А российские моряки снимали свою работу на обычную камеру и теперь их разрешено показывать в эфире.

Однажды, российским подводникам даже удалось войти в контакт с американской подводной лодкой на 30 минут, но она их даже не заметила. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал командир большой атомной подводной лодки «Тамбов» Михаил Иванисов. Именно он тогда был на ее борту.

«Один раз мы имели контакт с иностранной атомной подводной лодкой. Контакт поддерживали в течение 30 минут. Судя по дальнейшим событиям, иностранная подводная лодка нас не обнаружила. Контакт - это когда гидроакустики в режиме шумопеленгования наблюдают подводную лодку, надводный корабль, транспорт, рыболовные судна», - объяснил командир «Тамбова».

В тот момент АПЛ «Тамбов» находилась очень близко от иностранной подлодки, буквально на расстоянии торпедной атаки, еще и в эпицентре учений. И так бы они и остались незамеченными, если бы одному из подводников не стало плохо. Из-за этого пришлось всплывать и просить о помощи.

«В начале третьей недели несения боевой службы в этом районе я получил доклад от начальника медицинской службы о том, что к нему обратился машинист-турбинист матрос Ерохин. Ему был поставлен диагноз аппендицит, требовалась срочная операция», - рассказал Иванисов.

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