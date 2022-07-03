НАТО «досталось хорошенько»: как из-за подлодки «Тамбов» уволили британских моряков

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За учениями кораблей НАТО 1996 года в Атлантическом океане успешно следила российская атомная подводная лодка «Тамбов» проекта 671 РТМК. Несмотря на то, что маневры альянса были противолодочными, нашу лодку они не смогли обнаружить и не подозревали о ее присутствии ровно до тех пор, пока экипажу не пришлось всплыть. Одному из членов экипажа стало плохо, у него начался перитонит, и командир «Тамбова» принял решение попросить помощи у британских кораблей.

Моряки альянса были крайне удивлены, что все это время под их носом была подлодка «Тамбов», причем поначалу они приняли ее за субмарину 3-го поколения. Хотя на самом деле она относится ко второму. Но помощь российскому подводнику британцы оказали, что тоже является беспрецедентным случаем. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал командир большой атомной подводной лодки «Тамбов» Сергей Царев.

«Все время нахождения подводной лодки в районе учений НАТО корабли альянса не обнаружили нашу подводную лодку. Только тогда, когда мы сами всплыли и обратились к ним за помощью. Они не знали о нашем присутствии в данном районе. Более того, они, когда мы всплыли, приняли нашу лодку за другую подводную лодку типа “Щука-Б”. Но “Тамбов” - лодка второго поколения», - заявил Царев.

После этого случая часть английских военачальников были смещены со своих должностей. Оставшимся служить - крепко досталось. И все это произошло благодаря умелому руководству командира АПЛ «Тамбов», считает командир 7-й дивизии атомных подводных сил Северного флота Сергей Чередниченко.

«Я считаю, что это в первую очередь грамотное, обоснованное решение командира, которое позволило так внезапно, незаметно действовать подводной лодке в районе с крупными военными учениями. В отношении военачальников английского флота были приняты определенные кадровые решения», - сообщил Чередниченко.

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