В стране и мире Премьер Эстонии призналась, что вводить санкции против России становится все труднее Игнат Далакян По словам Каллас, ЕС становится труднее сохранять единство в вопросе санкций. © Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress Читайте нас на: Европейскому союзу становится все труднее вводить антироссийские санкции. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. «Становится все труднее вводить санкции. Осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. Вот в чем проблема», - предает РИА Новости слова Каллас со ссылкой на британскую газету Telegraph. Кроме того, эстонский премьер отметила, что Евросоюзу становится тяжелее сохранять единство в вопросе санкций против Российской Федерации. Ранее после заявления министра иностранных дел Эстонии о взрыве на Крымском мосту официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала свой комментарий. Согласно ее словам, страны Североатлантического альянса «круговой порукой» связала «преступная логика». Экспертное мнение и аналитика