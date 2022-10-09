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Премьер Эстонии призналась, что вводить санкции против России становится все труднее

Игнат Далакян
00:41 09.10.2022
По словам Каллас, ЕС становится труднее сохранять единство в вопросе санкций.
Премьер Эстонии призналась, что вводить санкции против России становится все труднее
© Фото: Michael Kappeler, dpa, GlobalLookPress
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Европейскому союзу становится все труднее вводить антироссийские санкции. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

«Становится все труднее вводить санкции. Осталось не так много элементов, на которые мы можем наложить санкции. Вот в чем проблема», - предает РИА Новости слова Каллас со ссылкой на британскую газету Telegraph.

Кроме того, эстонский премьер отметила, что Евросоюзу становится тяжелее сохранять единство в вопросе санкций против Российской Федерации.

Ранее после заявления министра иностранных дел Эстонии о взрыве на Крымском мосту официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала свой комментарий. Согласно ее словам, страны Североатлантического альянса «круговой порукой» связала «преступная логика».

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