Эстония поздравила украинский спецназ после взрыва на Крымском мосту

По его словам, за происшествием стоит киевский режим.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения после взрыва на Крымском мосту. Чиновник напомнил, что транспортный переход через Керченский пролив киевские власти давно называли возможной целью удара.

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», - приводит слова Рейнсалу местный портал Delfi.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов и воспламенению семи цистерн с топливом на железнодорожной ветке.

В результате инцидента погибли не менее трех человек, заявили в Следственном комитете РФ. Все жертвы, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, который в момент взрыва грузовика ехал в соседней с ним полосе.