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МИД РФ: преступная логика круговой порукой связала страны НАТО

Сергей Лебедев
16:13 08.10.2022
Мария Захарова прокомментировала сегодняшнее заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о взрыве на Крымском мосту.
МИД РФ: преступная логика круговой порукой связала страны НАТО
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Страны НАТО «круговой порукой» связала «преступная логика». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, комментируя сегодняшнее заявление главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу о взрыве на Крымском мосту.

«Польша устами бывшего министра иностранных дел Сикорского поблагодарила США за подрыв газопровода. Министр иностранных дел Эстонии Рейнсалу поздравил украинские подразделения специального назначения с осуществлением операции против Крымского моста. Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки - преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», - сказала Мария Захарова.

Ранее Урмас Рейнсалу поздравил украинские подразделения спецназначения после взрыва на Крымском мосту. Чиновник напомнил, что транспортный переход через Керченский пролив киевские власти давно называли возможной целью удара.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов и воспламенению семи цистерн с топливом на железнодорожной ветке.

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