Путин поручил создать правкомиссию в связи с ЧП на Крымском мосту

Главы МЧС РФ и Минтранса Александр Куренков и Виталий Савельев выехали к Крымскому мосту.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД», - сказал пресс-секретарь.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что на Крымском мосту был подорван грузовик, что повлекло за собой возгорание семи цистерн с топливом. Обрушились два пролета автомобильной части моста.

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