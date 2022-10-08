Пассажирские поезда из Москвы и Петербурга задерживаются из-за пожара на Крымском мосту

В настоящее время задерживаются поезда номер 28 и 170 из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь.

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Из-за пожара на Крымскому мосту часть пассажирских поездов задерживается. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс». Пассажиров призвали сохранять спокойствие и следить за обновляющейся информацией.

«В настоящее время движение по Крымскому мосту остановлено. Ожидается задержка в движении поездов. Так, задерживаются поезда 28 Москва - Симферополь и 170 Санкт-Петербург - Симферополь. Просим пассажиров, ожидающих отправления поезда из Крыма, следить за информацией», - сообщает компания на своем официальном сайте.

Пожар на мосту в районе железнодорожной ветки произошел рано утром. Вспыхнула одна из цистерн с топливом. Позже пламя распространилось и на другие емкости. Движение по переправе перекрыли, для водителей организовали подвоз продовольствия и открыли пункты обогрева.

Сейчас на месте переправы работают сотрудники МЧС и эксперты. Власти полуострова отметили, что Крым обеспечен продовольствием и топливом, а к запуску готовится паромная переправа.