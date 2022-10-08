В стране и мире Запуск паромной переправы готовится после пожара на Крымском мосту Ян Брацкий Как отметил советник главы Крыма Олег Крючков, полуостров обеспечен запасом горючего и продовольствия. © Видео: myfeo_ru, ВКонтакте © Фото: Константин Чалабов, РИА Новости Читайте нас на: Из-за полной остановки автомобильного и железнодорожного движения по Крымскому мосту власти полуострова готовят к запуску паромную переправу через пролив. «Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Паромная переправа находится в готовности к запуску. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны», - сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram. Сегодня рано утром произошел пожар на Крымском мосту. По предварительным данным, загорелась цистерна с топливом. Судя по многочисленным кадрам с места инцидента, огонь охватил несколько резервуаров. Движение по мосту пришлось приостановить. Локомотив с уцелевшими цистернами отвели на станцию Керчь. Сейчас на месте работают представители МЧС РФ и других экстренных служб. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика