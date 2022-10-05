Рогов: ВСУ планируют затопить ЗАЭС при помощи подрыва Кременчугской ГЭС

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины готовят на Запорожской атомной электростанции «фукусимский» сценарий. Об этом в программе «Открытый эфир» на «Звезде» сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВСУ якобы могут затопить ЗАЭС при помощи подрыва Кременчугской ГЭС.

Гидроэлектростанция находится выше по каскаду Днепра. Если ее прорвут, то волна вырастет в 20 метров, а уровень воды поднимется на расстояние свыше 60 километров от ГЭС.

Напомним, Владимир Рогов также сообщил, что ВСУ подготовили 450 обученных в Великобритании военных для захвата ЗАЭС. Также есть данные, что Украина готова устроить катастрофу, подорвав Днепровскую ГЭС, которая заминирована киевском режимом еще с марта этого года.

Недавно президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Также назначена управляющая станцией организация.