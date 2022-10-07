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В Запорожской области заявили, что не могут запустить ЗАЭС

Ян Брацкий
11:32 07.10.2022
По словам члена главсовета областной администрации Владимира Рогова, сейчас на энергоблоках ведутся профилактические работы.
В Запорожской области заявили, что не могут запустить ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Власти Запорожской области заявили об отсутствии технической возможности возобновить работу энергоблоков атомной станции. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Технической возможности запустить энергоблоки на Запорожской АЭС на сегодня нет. Если их запускать, то нет возможности куда-либо отправлять выработанную электроэнергию. На сегодня у нас только одна целая линия электропередачи, так называемая ферросплавная, которая ведет на правый берег Днепра, но по ней идет переток для поддержания собственных нужд и цикла на атомной станции», - сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

С его слов, необходимо восстановить линии электропередачи для осуществления перетока. В настоящее время, отметил он, ведутся профилактические работы, но речь о запуске энергоблоков не идет.

«Для их запуска необходим пар, а ТЭС сейчас не работает. Также АЭС можно запустить при помощи электрического импульса, но такой способ дороже и займет значительно больше времени, до недели, и потребует большие объемы электричества, которое негде взять», - констатировал он.

В минувшую среду Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины готовят на Запорожской атомной электростанции «фукусимский» сценарий. По его словам, ВСУ якобы могут затопить ЗАЭС при помощи подрыва Кременчугской ГЭС, находящейся выше по каскаду Днепра.

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