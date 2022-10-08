Глава МИД Саудовской Аравии объяснил, почему королевство сократило добычу нефти

Он отметил, что королевство не виновато в том, что в Соединенных Штатах высокие цен на бензин, подчеркнув, что проблема заключается в отсутствии достаточного количества нефтеперерабатывающих возможностей в США.

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Саудовская Аравия не желала нанести вред Соединенным Штатам Америки, принимая решение о сокращении добычи нефти. С таким заявлением выступил государственный министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

«Идея о том, что Саудовская Аравия сделала это, чтобы навредить США или каким-то образом поучаствовать политически, целиком и полностью неверна», - сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.

Глава МИД Саудовской Аравии отметил, что королевство не виновато в том, что в Соединенных Штатах высокие цен на бензин, подчеркнув, что проблема заключается в отсутствии достаточного количества нефтеперерабатывающих возможностей в США.

«У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями», - сказал он.

Ранее стало известно, что страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки с ноября этого года. Решение принято в связи с неопределенностью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.

После этого госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лиме заявил, что администрация Соединенных Штатов рассматривает варианты ответа, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией. При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, продолжат ли США в этой ситуации поставлять вооружение королевству.