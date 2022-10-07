В США прорабатывают ответ на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти

По словам Энтони Блинкена, американская сторона будет «консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах».

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Администрация США рассматривает варианты ответа, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ о сокращении объема добычи нефти с ноября на два миллиона баррелей в сутки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лиме.

«Что касается дальнейших отношений (с Саудовской Аравией -прим. ред.), мы рассматриваем ряд вариантов ответных действий. Мы тесно консультируемся с Конгрессом», - отметил Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, американская сторона будет «консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах». При этом Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос, продолжат ли США в этой ситуации поставлять вооружение Саудовской Аравии.

Само решение ОПЕК+ госсекретарь назвал «разочаровывающим и недальновидным, особенно в условиях, когда мировая экономика сталкивается» с последствиями пандемии и ситуации на Украине.

В среду, 5 октября, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. На фоне этих данных впервые с 21 сентября стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $93 за баррель.

В начале сентября появилась информация о том, что ОПЕК+ приняла решение снова сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что в октябре организация вернется к августовским показателям.