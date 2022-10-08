NYT: Байден столкнулся с дилеммой после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи

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Президент США Джо Байден будет пытаться наладить отношения с властями Саудовской Аравии или примет ответные жесткие меры после того, как Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК+ решила сократить нефтедобычу. Об этом пишет газета The New York Times.

Как сообщает издание, в Соединенных Штатах решение организации назвали «ударом в спину Байдену». Отмечается, что теперь Джо Байден должен решить, что делать с «этим похожим на предательство решением». В статье говорится, что сам американский лидер «умышленно мягко» отозвался о данной инициативе стран ОПЕК+, однако некоторые представители Демократической партии требуют от президента «наказать» Эр-Рияд.

Напомним, Организация стран - экспортеров нефти ОПЕК+ договорилась о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября. Решение принято в связи с неопределенностью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти и согласно упреждающему подходу ОПЕК+.

После чего стало известно, что администрация США рассматривает варианты ответа, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ о сокращении объема добычи нефти с ноября на два миллиона баррелей в сутки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Лиме.

По его словам, американская сторона будет «консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах». При этом Блинкен не стал прямо отвечать на вопрос, продолжат ли США в этой ситуации поставлять вооружение Саудовской Аравии.