Первый катер с более чем 100 пассажирами отправился из Крыма на Кубань

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Первый катер отправился из порта «Крым» на Кубань через Керченский пролив. Об этом сообщил представитель гавани.

На борту катера находятся более 100 пассажиров. Предполагается, что судно будет курсировать ежедневно, пишет РИА Новости.

Запуск катеров для перевозки пассажиров между Крымским полуостровом и Краснодарским краем ранее анонсировал министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Хуснуллина. Президент России Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.

Движение легковых машин и автобусов на Крымском мосту сейчас ведется по одной полосе в режиме реверса, грузовые автомобили будут перемещаться через пролив на паромной переправе. Железнодорожное сообщение после обследования полотна полностью восстановлено.