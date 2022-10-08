«Крыму ничего не угрожает»: Аксенов о ситуации с туристами и ценами на полуострове после ЧП с мостом
Глава Крыма Сергей Аксенов подробно рассказал о том, как будет решаться ситуация с туристами на полуострове. По его словам, сейчас пассажирские автобусы отправляют на паромную переправу. Также некоторых людей планируется подсаживать в легковые автомобили со свободными местами.
Тем же, кто решил задержаться в Крыму, местные отели обещают сутки бесплатного проживания. Кроме того, без оплаты будет работать паромная переправа через Керченский пролив. Об этом договорились с властями Краснодарского края.
На самом полуострове запасов продуктов и топлива достаточно. Ситуация, по словам Сергея Аксенова, спокойная.
«Эмоции у жителей присутствуют. Желание поквитаться должно быть здоровое. Я думаю, так и будет», - добавил чиновник.
Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.