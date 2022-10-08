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Отели Крыма разрешили всем туристами задержаться на сутки без оплаты

Сергей Лебедев
20:57 08.10.2022
Также будет бесплатно работать Керченская переправа.
Отели Крыма разрешили всем туристами задержаться на сутки без оплаты
© Фото: Nikolay Gyngazov, GlobalLookPress
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Все отели Крыма подтвердили, что дадут возможность туристам задержаться на сутки без оплаты. Об этом вечером сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Также, по его словам, будет бесплатно работать Керченская переправа.

«Перевозка грузов, автобусов, легковых автомобилей на паромной переправе стоить людям ничего не будет», - передает РИА Новости слова чиновника.

Кроме того, Сергей Аксенов заявил, что вскоре возобновится движение грузовиков по Крымскому мосту. Они пойдут в ручном режиме, исходя из приоритетности груза.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту к настоящему моменту возобновлено. Также разрешен проезд поездов.

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