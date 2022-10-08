Эксперт оценил сложность и сроки восстановления Крымского моста

Повреждения и воздействие на несущие конструкции на одной нитке автодорожного движения существенные, отметил специалист.

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Восстановление автомобильной части Крымского моста после взрыва может занять до двух месяцев. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал эксперт по строительству мостов Олег Шишов.

«Повреждения и воздействие на несущие конструкции на одной нитке автодорожного движения существенные, но уверен в том, что это быстро восстанавливаемо... По моим оценкам, до двух месяцев можно восстановить движение. Ничего критичного нет... С технической точки зрения, мы в своей жизни решали значительно более сложные задачи», - сказал он.

Шишов добавил, что в первую очередь следует осмотреть несущие конструкции железнодорожной части моста. По его мнению, ремонт этого участка будет стоить «копейки» и займет буквально несколько дней.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту к настоящему моменту возобновлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Поезда планируется запустить к 20.00.