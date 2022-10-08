На Крымском мосту началось восстановление ж/д инфраструктуры

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На Крымском мосту начато обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры. Возгорание в данный момент полностью ликвидировано, сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.

«К обследованию и ремонтным работам привлечены все необходимые силы и средства, на объекте находятся профильные специалисты», - говорится в сообщении КЖД.

Напомним, сегодня на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. Там произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь цистерн с топливом и частично обрушились два автомобильных пролета.

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к отдыхающим с просьбой не приезжать на вокзалы к отправке поездов. Власти полуострова попросили отельеров на сутки продлить проживание туристов за счет республиканского бюджета.