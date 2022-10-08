Россияне начали сдавать билеты на поезда до Крыма

Небольшая очередь из желающих вернуть билеты замечена на Казанском вокзале в Москве.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

После утреннего взрыва на Крымском мосту россияне сдают железнодорожные билеты на полуостров. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Так, небольшая очередь из желающих вернуть билеты замечена на Казанском вокзале в Москве.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.

Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту к настоящему моменту возобновлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Поезда планируется запустить к 20.00.