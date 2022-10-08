Обстановка на курортах Крыма спокойная после взрыва на мосту

Сообщения о панике, которые активно распространяют на Украине, являются фейком.

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В Керчи после инцидента на Крымском мосту сохраняется спокойная обстановка. Произошедшее никак не отразилось на привычной жизни горожан и на отдыхе туристов. Сообщения о панике, которые активно распространяют на Украине, являются фейком. В этом лично убедился корреспондент «Звезды».

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту взорвался грузовик. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия.

В данный момент по Крымскому мосту начали пропускать легковые автомобили и автобусы. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Также начато обследование и восстановление железнодорожной инфраструктуры.