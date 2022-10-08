Движение автомобилей по Крымскому мосту запустят после 16.00

Автомобили поедут по одной полосе в реверсивном режиме.

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Автомобильное движение по Крымскому мосту в реверсивном режиме будет запущено до 16.00 8 октября. Об этом сообщил глава министерства транспорта РФ Виталий Савельев.

На заседании оперативного штаба Минтранса глава ведомства заслушал доклады о состоянии конструкций моста и ходе восстановительных работ.

«Состояние неповрежденной части автодорожного полотна позволяет запустить автомобильное движение по Крымскому мосту после 16.00 сегодня по одной полосе в реверсивном режиме», - сказал Савельев.

Министр также дал поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, включая усиленный досмотр автомобилей.

В Национальном антитеррористическом комитете утром 8 октября сообщили о подрыве грузовика на Крымском мосту. Частично обрушились два автомобильных пролета и загорелись семь железнодорожных цистерн с топливом. Расследованием происшествия занимается правительственная комиссия под руководством вице-премьера Марат Хуснуллина.

В Минтрансе ранее заявили, что проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части моста, ведутся восстановительные работы. Первые поезда планируется запустить к 20.00.