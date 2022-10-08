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Минтранс РФ: первые поезда по Крымскому мосту поедут уже в 20:00

Ян Брацкий
14:14 08.10.2022
Сейчас на железнодорожной ветке проводятся восстановительные работы, добавили в ведомстве.
Минтранс РФ: первые поезда по Крымскому мосту поедут уже в 20:00
© Фото: Информационный центр Крымский мост, РИА Новости
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Первые поезда по Крымскому мосту поедут уже к 20:00, заявили в российском Минтрансе. Сейчас проводятся восстановительные работы, уточнили в ведомстве.

«В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск», - сообщили в Министерстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился к отдыхающим с просьбой не приезжать на вокзалы к отправке поездов. Власти полуострова попросили отельеров на сутки продлить проживание туристов за счет республиканского бюджета.

Сегодня утром на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь цистерн с топливом и частично обрушились два автомобильных пролета. 

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