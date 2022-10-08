В МИД Франции рекомендовали своим гражданам покинуть Иран в ближайшее время

Как утверждается, французы, находящиеся в Иране, подвергаются рискам ареста и несправедливого судебного разбирательства.

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В МИД Франции рекомендовали своим гражданам, которые находятся в Иране, в ближайшее время покинуть страну.

«Гражданам Франции, которые находятся проездом в Иране, предлагается как можно быстрее покинуть страну с учетом рисков произвольного задержания», - сказано в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

Как утверждается, французы, находящиеся в Иране, подвергаются рискам ареста и несправедливого судебного разбирательства.

«В этом контексте возможности посольства Франции обеспечить консульскую защиту гражданам, задержанным или арестованным в Иране, ограничены», - также говорится в сообщении.

Напомним, начавшиеся как протесты женщин и студенческие волнения в Иране разрослись в массовые протесты с уличными беспорядками после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержала специальная полиция нравов за неправильно надетый хиджаб.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Штаты введут ряд новых санкций против причастных к насилию в отношении мирных протестующих в Иране. Уточнялось, что ограничения будут введены на этой неделе.