В МИД Франции рекомендовали своим гражданам покинуть Иран в ближайшее время
В МИД Франции рекомендовали своим гражданам, которые находятся в Иране, в ближайшее время покинуть страну.
«Гражданам Франции, которые находятся проездом в Иране, предлагается как можно быстрее покинуть страну с учетом рисков произвольного задержания», - сказано в заявлении ведомства, передает РИА Новости.
Как утверждается, французы, находящиеся в Иране, подвергаются рискам ареста и несправедливого судебного разбирательства.
«В этом контексте возможности посольства Франции обеспечить консульскую защиту гражданам, задержанным или арестованным в Иране, ограничены», - также говорится в сообщении.
Напомним, начавшиеся как протесты женщин и студенческие волнения в Иране разрослись в массовые протесты с уличными беспорядками после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержала специальная полиция нравов за неправильно надетый хиджаб.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Штаты введут ряд новых санкций против причастных к насилию в отношении мирных протестующих в Иране. Уточнялось, что ограничения будут введены на этой неделе.