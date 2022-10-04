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Байден анонсировал новые санкции против Ирана

Виктория Ивашечкина
02:35 04.10.2022
Политик уточнил, что ограничения будут введены на текущей неделе.
Байден анонсировал новые санкции против Ирана
© Фото: Yuri Gripas, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Американский лидер Джо Байден заявил, что Штаты введут ряд новых санкций против причастных к насилию в отношении мирных протестующих в Иране. Уточняется, что ограничения будут введены на этой неделе.

«Мы продолжим привлекать к ответственности официальных лиц Ирана и поддерживать право жителей Ирана мирно протестовать», - пообещал Байден, сказано в заявлении на сайте Белого дома. 

Он также упомянул поступающие сообщения о «усиливающемся насильственном подавлении мирных протестов в Иране». В том числе, как отметил Байден, направленном «против студентов и женщин, которые требуют равных прав и уважения человеческого достоинства».

Напомним, начавшиеся как протесты женщин и студенческие волнения в Иране разрослись в массовые протесты с уличными беспорядками после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку задержала специальная полиция нравов за неправильно надетый хиджаб.

Она ехала с семьей из западной провинции Ирана Курдистан в столицу Тегеран, чтобы навестить родственников. В пути ее задержали за «неправильный хиджаб». По одной из версий, из-под платка были видны волосы, что недопустимо по исламским нормам. Семье Амини сказали, что она будет освобождена после «сеанса перевоспитания» в полиции. Через несколько часов после ареста ее привезли в реанимацию. Она умерла, не приходя в сознание.

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