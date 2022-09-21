Беспорядки на улицах и отрезанные волосы: как гибель девушки в полицейском участке может обернуться общенациональным протестами в Иране

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: malek4911, Twitter

Не менее пяти человек убиты в иранской провинции Курдистан, где силовики открыли огонь во время массовых протестов. Волнения вспыхнули после смерти 22-летней девушки, которую полиция нравов задержала за неправильно надетый хиджаб. Некоторые считают, что Махса Амини была избита. Международная пресса же пишет, что подобный случай в Иране далеко не первый.

Тысячи демонстрантов скандируют «Женщина, жизнь, свобода». Протестующие жгут машины и бросают булыжники в сторону полицейских. Акции не утихают уже несколько дней и могут перерасти в общенациональные. Для разгона демонстрантов задействована одно из главных силовых ведомств в стране - Корпус стражей исламской революции. Есть сообщения, что военные открывают стрельбу по митингующим. Есть жертвы - погибшие и раненые. Одной из них стала девочка. По предварительным данным, ей в голову попала резиновая пуля во время разгона митингующих.

Начавшиеся как протесты женщин и студенческие волнения в Иране разрослись в массовые протесты с уличными беспорядками после смерти 22-летней Махсы Амини. Ее задержала специальная полиция нравов за неправильно надетый хиджаб. Девушка ехала с семьей из западной провинции Ирана Курдистан в столицу Тегеран, чтобы навестить родственников. В пути ее задержали за «неправильный хиджаб». По одной из версий, из-под платка были видны волосы, что недопустимо по исламским нормам. Семье Амини сказали, что она будет освобождена после «сеанса перевоспитания» в полиции. Через несколько часов после ареста ее привезли в реанимацию. Она умерла, не приходя в сознание.

На кадрах из полицейского участка девушка заходит в зал и теряет сознание. Позже в отделении появляется врач-мужчина. А затем девушку без сознания вывозят на каталке к скорой.

После начала беспорядков полиция выступила с заявлением. По их версии, у задержанной случился сердечный приступ. Однако семья Амини уверяет, у девушки не было проблем со здоровьем. Некоторые СМИ утверждают, что силовики избили ее по дороге в участок. Этой же версии придерживаются в Офисе Верховного комиссара по правам человека.

«Есть сообщения, что госпожу Амини били дубинкой по голове, а так называемая полиция нравов била ее головой об автомобиль. Власти заявили, что она умерла по естественным причинам», - сказала пресс-секретарь Офиса Равина Шамдасани.

Международные издания сообщили о том, что иранок задерживали для таких «бесед» по всей стране уже месяц. Президент Ибрахим Раиси 15 августа подписал указ, запрещающий светскую женскую одежду и предусматривающий более суровые наказания за нарушение строгого кодекса, причем даже в интернете. Женщин арестовывали по всей стране после того, как 12 июля был объявлен национальный «день хиджаба и целомудрия».

Главное требование протестующих - провести расследование того, что произошло на самом деле. В знак солидарности иранские девушки массово стригут волосы и снимают хиджабы перед камерой.

Акции неповиновения прошли и похоронах Махсы Амини, женщины так же массово скидывали свои хиджабы, несмотря на строгие правила. За соблюдением исламского дресс-кода следят не только полицейские, но и сами иранцы. После, того как в 1979 году в стране был свергнут монарх и произошла революция, государство стало исламской республикой. По закону каждая женщина должна носить хиджаб.

«Есть спецавтобусы, они проезжают по городу, контролируют, как женщины одеты. Если женщина одета не по нормам, ее забирают в автобус, увозят в спецучреждение, читают лекцию, призывают родителей или мужа, ее одежду режут ножницами. Если частое нарушение, тогда она получает телесное наказание, удар плетью или платит штраф. Я сама в Иране несколько раз получала замечание от женщин. Есть категория, для кого это святое, норма жизни. Есть молодежь и другие девушки, которые хотят одеваться как европейцы, они в этом плане соблюдают хиджаб, но по своему. Узкое манто, платки на макушке», - объясняет руководитель Восточного культурного центра, доцент РГГУ Лана Раванди-Фадаи.

Таких девушек, особенно в столице, попадется много. Скорее всего, погибшая поменяла хиджаб на платок, рассчитывая на светское отношение к этому правилу в Тегеране. Президент Ирана поручил провести расследование обстоятельств гибели Амини. Задержаны причастные к делу полицейские и отстранен от должности глава иранской полиции нравственности.

Акции протеста в знак солидарности и поддержи иранцам проходят и в Европе. В Германии в демонстрации приняли участие не только выходцы с Ближнего Востока - курдские и иранские женщины - но и немецкие.