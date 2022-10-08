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В МИД РФ заявили о признаках повышения активности ядерных сил Запада

Максим Крюков
01:30 08.10.2022
Представитель ведомства Константин Воронцов также отметил «безответственную риторику» западных государств.
В МИД РФ заявили о признаках повышения активности ядерных сил Запада
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Российской стороной были зафиксированы признаки, указывающие на повышение активности ядерных сил западных стран. Об этом сообщил заместитель главы российской делегации на заседании Первого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций Константин Воронцов.

«Так, буквально неделю назад представители США фактически угрожали через СМИ возможностью нанесения по столице России обезглавливающего удара. Причем это прозвучало не из уст политиков, а от военных», - передают его слова РИА Новости.

Кроме того, заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России отметил «безответственную риторику» западных государств.

«Если в Вашингтоне считают подобную риторику ответственной и допустимой, то в этом зале подавляющее число стран с этим не согласится», - добавил он.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия хотела бы услышать от западных стран оценки высказывания президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном» ядерном ударе по РФ. По ее словам, именно западные страны сейчас спекулируют ядерной темой.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса сталкивается с прямой угрозой применения ядерного оружия. Он также отметил, что не может представить себе ситуацию, при которой применение тактического ядерного оружия «не закончилось бы армагеддоном».

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