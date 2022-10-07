МИД РФ: Россия хотела бы услышать от Запада оценку слов Зеленского о «превентивном» ядерном ударе

По словам представителя ведомства Марии Захаровой, именно западные страны сейчас спекулируют ядерной темой.

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Россия хотела бы услышать от западных стран оценки высказывания президента Украины Владимира Зеленского о «превентивном» ядерном ударе по России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова ответила на вопрос СМИ о высказываниях представителя французского кабмина Оливье Верана, который рассказал о поддержке диалога с РФ дабы «удостовериться, что катастрофического сценария не последует» и «разъяснить» России, что этот сценарий не допустим.

«Вместо конспирологических домыслов в отношении намерений России хотелось бы услышать из Парижа и других западных столиц принципиальные оценки бездумного и безответственного призыва Владимира Зеленского нанести по России "превентивный ядерный удар"», - цитирует Захарову сайт МИД РФ.

По ее словам, именно Запад спекулирует ядерной темой. Захарова напомнила, что 25 февраля представитель МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан напоминал о том, что «атлантический альянс - это тоже ядерный альянс», намекая на готовность НАТО применить ядерное оружие.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские власти создают риски применения оружия массового поражения.

Зеленский, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии 6 октября, призвал НАТО нанести «превентивные удары» по РФ, а не ждать «ядерных ударов России».