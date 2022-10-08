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Лавров: США выводят ядерную риторику в публичный оборот в контексте Украины

Ян Брацкий
12:23 08.10.2022
По словам Сергея Лаврова, западные политики пускают в ход различные манипуляции и откровенную ложь.
Лавров: США выводят ядерную риторику в публичный оборот в контексте Украины
© Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА Новости
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Соединенные Штаты и их союзники активно пытаются ввести ядерную риторику в публичный оборот и делают это в контексте украинского конфликта. С заявлением об этом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«В контексте кризиса вокруг Украины именно американцы и их союзники активно пытаются ввести в публичный оборот ядерную риторику», - сказал Лавров в интервью газете «Аргументы и факты».

Глава МИД РФ напомнил, что активное обыгрывание западными политиками ядерной тематики началось после заявлений президента Украины Владимира Зеленского в ходе Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он назвал ошибкой отказ официального Киева от ядерного оружия.

«Но западники все передергивают, пытаются представить дело так, будто ядерные угрозы озвучивает Россия и что она может применить ядерные вооружения на Украине. В ход идут различные манипуляции и откровенная ложь. Впрочем, к этому все уже давно привыкли», - констатировал министр.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал силы Североатлантического альянса нанести удары по территории РФ. Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский неадекватно воспринимает реальность. Откровения президента Украины она назвала прямым признанием киевского режима в абсолютной преступности своих замыслов. 

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