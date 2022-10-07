В правительстве ФРГ отреагировали на призыв Зеленского нанести «превентивный» удар по РФ

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Канцлер Германии Олаф Шольц четко выступает против применения ядерного оружия. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о «превентивном ударе» по РФ.

«Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», - ответил он на вопрос.

При этом Бюхнер добавил, что конкретной позиции по заявлениям Зеленского на данный момент нет.

Ранее Зеленский дал интервью Институту Лоуи в Австралии, в котором заявил, что НАТО следует исключить применение РФ ядерного оружия. По его слова, для этого необходимы превентивные удары, «чтобы они (Россия. - Прим.ред.) знали, что с ними будет, если применят».

В Кремле призвали все страны мира, а в особенности США, Великобританию и страны Евросоюза, обратить внимание на заявления Зеленского, отметив, что он фактически призывает к началу мировой войны. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Зеленский «превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету».