Главы МЧС и Минтранса по поручению Путина выехали к Крымскому мосту

Ранее стало известно о создании правительственной комиссии в связи с чрезвычайным происшествием.

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Главы МЧС и Минтранса РФ Александр Куренков и Виталий Савельев выехали к Крымскому мосту. где этим утром произошел подрыв грузовика и сильный пожар. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее стало известно о создании правительственной комиссии в связи с чрезвычайным происшествием.

До этого в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что два автомобильных пролета моста после порыва грузовика рухнули в воду.

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