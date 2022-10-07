В стране и мире Турецкий бизнес опасается срыва туристического сезона из-за проблем с картами «Мир» Ян Брацкий Представители турецкого бизнеса обратились к властям с требованием решить проблему в ближайшее время. © Фото: Антон Никонов, РИА Новости Читайте нас на: Турецкие торговцы опасаются, что из-за проблем с российской платежной системой «Мир» новый туристический сезон может оказаться под угрозой срыва. «Мы проводили зиму с тем, что зарабатывали в октябре и ноябре. Теперь мы думаем о том, как будем платить за аренду. Если проблема не будет решена как можно скорее, мы не сможем начать новый сезон», - приводит газета Aydinlik слова Филиз Вурал, продающей текстиль. Представители мелкого и среднего бизнеса в турецких Анталье и Белеке призывают официальную Анкару сопротивляться давлению Вашингтона и отстаивать интересы собственного бизнеса. «Что бы мы ни делали, мы не могли привлечь русских туристов в магазины. Система "Мир" - единственное решение. Как Америка может сделать нас жертвой? По какому праву? Как может чужая страна приходить и играть с нашим хлебом? Мы обращаемся к властям: если мы привели вас к власти, то и вы сопротивляйтесь», - призвал продавец Мурат Хонам. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что крупные турецкие госбанки, такие как Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank приняли решение прекратить использование российской платежной системы из-за опасения санкций США и Великобритании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика