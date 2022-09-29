В Ростуризме сообщили, что Турция ищет решение проблемы с использованием карт «Мир»

В агентстве подчеркнули, что окончательное решение по поводу российской платежной системы принимают западные партнеры и сейчас они ищут пути решения.

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова прокомментировала ситуацию с отказом от платежной системы «Мир» в некоторых банках Турции. Она заверила, что проблему сейчас пытаются решить и все зависит от западных партнеров России.

«Зарубежные партнеры самостоятельно принимают решение, принимать или нет карты "Мир" в своей инфраструктуре. Возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются», - заявила она.

Ранее в России предположили, что Турция может создать новый банк для работы с российской платежной системой «Мир». Новая организация не будет зависеть от давления со стороны США и Евросоюза.