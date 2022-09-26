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Блинкен заявил, что закулисных переговоров по украинскому вопросу не ведется

Алиса Краузе
03:31 26.09.2022
Госсекретарь США возложил ответственность за то, в каком состоянии пребывает переговорный процесс по проблеме Украины, на РФ.
Блинкен заявил, что закулисных переговоров по украинскому вопросу не ведется
© Фото: Al Drago - Pool, CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press
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В настоящий момент не происходит никаких закулисных переговоров, касающихся урегулирования ситуации на Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Представитель США отметил, что вина за подобное положение дел якобы лежит на РФ. Именно российская сторона, по его словам, будто бы не показывает готовности принимать участие в конструктивной беседе.

«Если и когда это изменится, мы сделаем все, чтобы поддержать дипломатический процесс», - высказался чиновник в интервью телеканалу CBS.

В свою очередь, Россия продолжает утверждать, что ответственность за прерывание дипломатического процесса лежит на Киеве, который прямо отказывается от ведения диалога.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов в Запорожье, Херсонской области, а также на территории ЛДНР перечеркнет возможность продолжения переговоров Москвы и Киева. Голосование по вопросу вхождения в состав России указанных регионов назначено будет идти до 27 сентября.

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