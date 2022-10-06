Байден не исключил возможной встречи с Путиным на саммите G20
Мероприятие пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября.
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Американский президент Джо Байден не исключил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита G20. Мероприятие пройдет на острове Бали с 15 по 16 ноября.
«Это еще предстоит определить», - предает ТАСС ответ Джо Байдена.
Напомним, недавно в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что Россия не должна участвовать в саммите G20. Якобы она не может присутствовать там, пока не прекратиться конфликт на Украине.
При этом в Кремле отметили, что Владимир Путин в любом случае примет участие в мероприятии. Формат участия выберут непосредственно перед поездкой.