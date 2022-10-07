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Власти Энергодара обсудили безопасность ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ

Виктория Ивашечкина
03:39 07.10.2022
Уточняется, что российские войска полностью контролируют ситуацию вокруг станции.
Власти Энергодара обсудили безопасность ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ
© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress
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Администрация Энергодара обсуждает безопасность Запорожской АЭС с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на станции.

«Представители МАГАТЭ в контакте с властями Энергодара, в первую очередь обсуждается вопрос безопасности и эксплуатации Запорожской АЭС», - сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, передает РИА Новости.

По его словам, российские войска полностью контролируют ситуацию вокруг станции. В связи с этим, прорыв ВСУ в направлении Запорожской АЭС и Энергодара невозможен.

Напомним, ЗАЭС - крупнейшая по количеству энергоблоков атомная станция в Европе. В марте ВС РФ взяли ее под полный контроль и охрану. С тех пор ВСУ и подразделения националистических батальонов регулярно обстреливают АЭС. В начале сентября станцию посетили эксперты МАГАТЭ. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором эксперты подтвердили факты обстрелов.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины готовят на Запорожской атомной электростанции «фукусимский» сценарий. По словам Рогова, ВСУ якобы могут затопить ЗАЭС при помощи подрыва Кременчугской ГЭС. 

Кроме этого, он заявил, что Вооруженные силы Украины подготовили 450 обученных в Великобритании военных для захвата ЗАЭС. Также есть данные, что Украина готова устроить катастрофу, подорвав Днепровскую ГЭС, которая заминирована киевском режимом еще с марта этого года.

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