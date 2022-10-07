Макрон заявил, что Франция может предоставить Киеву новую партию установок Caesar

Политик подчеркнул, что расскажет о деталях возможной передачи вооружения 7 октября после неформального саммита ЕС.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж вместе с партнерами рассматривают возможность предоставления Киеву дополнительных самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Макрон также подчеркнул, что расскажет о деталях возможной передачи вооружения 7 октября после неформального саммита ЕС.

«Мы вместе с другими странами ЕС работаем над многочисленными запросами, в частности, о новых поставках [САУ] Caesar», - объяснил политик на пресс-конференции по итогам первой встречи Европейского политического сообщества в Праге, передает ТАСС.

По словам Макрона, «помощь продолжит поступать в виде оборудования и обучения в соответствии с избранным много месяцев назад курсом».

В четверг, 6 октября, посла Франции в России Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел РФ для разъяснений относительно поставок вооружений Украине. Россия указала на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму.

Ранее Эмануэль Макрон заявил о том, что западные страны находятся в состоянии кризиса, который сказался на стабильности их ценностей и эффективности функционирования. По его мнению, Запад все больше и больше теряет лидерство в промышленной, технологической и военной сферах.