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Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за поставок оружия Украине

Сергей Лебедев
20:07 06.10.2022
Пьеру Леви указали на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок оружия киевскому режиму.
Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за поставок оружия Украине
© Фото: Lantyukhov Sergey, news.ru,GlobalLookPress
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В четверг посла Франции в России Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел РФ для разъяснений относительно поставок вооружений Украине. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«С российской стороны было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных», - говорится в заявлении МИД.

Также послу обозначили неприемлемость создания препятствий для затягивания созыва и срыва важных заседаний Совета Безопасности ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Франция уже занимается военной подготовкой украинских солдат. Страна якобы проводит специализированное обучение военнослужащих.

Также в подготовке бойцов ВСУ задействована Великобритания. В Соединенном Королевстве проводится базовое обучение. 

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