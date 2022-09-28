Макрон считает, что Запад находится в состоянии кризиса

По мнению президента Франции, «в мире идет процесс децентрализации, что само по себе неплохо».

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Западные страны находятся в состоянии кризиса, который сказался на стабильности их ценностей и эффективности функционирования. Об этом заявил в интервью журналу Le Point президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Запад действительно переживает кризис в том, что касается стабильности его ценностей и эффективности функционирования. Это в том числе демографический кризис, поскольку население остальной части мира растет быстрее в то время, как Запад стареет», - считает президент Франции.

Эмманюэль Макрон подчеркнул, что Запад все больше и больше теряет лидерство в промышленной, технологической и военной сферах. По мнению президента Франции, «в мире идет процесс децентрализации, что само по себе неплохо».

Французский президент также указал на то, что Европа отличается от США разными социальными моделями, приверженности к солидарности и братству. А также, как сказал президент Франции, концепция универсализма не похожа на принцип мультикультурализма.

«Мир проходит через глубокую трансформацию и большие перемены», - добавил Макрон.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко рассказывал о проигрышном положении Европейского союза в ситуации глобального передела мира. Эксперт отметил, что в такой ситуации Вашингтон, являющийся инициатором антироссийских санкций, не пострадает.