МВФ направит Украине $1,3 млрд

По словам украинского президента Владимира Зеленского, деньги будут направлены Киеву уже сегодня.

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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) согласовал выделение Киеву чрезвычайного финансирования на сумму почти полтора миллиарда долларов. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

«Исполнительный совет МВФ только что поддержал предоставление Украине около $1,3 млрд в рамках инструмента для ускоренного финансирования. Деньги будут направлены Украине сегодня», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки готовы ежемесячно платить Украине по меньшей мере $1,5 млрд в качестве финансовой помощи. Аналогичный объем финансирования должны предоставлять Киеву и страны Евросоюза. Как стало известно агентству Bloomberg, администрация Джо Байдена настаивает на наращивании экономической поддержки киевского режима.

Кроме того, американский президент подписал закон о выделении дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиардов долларов. Вместе с тем подписанный закон предусматривает продолжение финансирования правительства США до 16 декабря этого года.