Байден подписал закон о выделении Украине $12,4 млрд

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Американский президент Джо Байден подписал закон о выделении дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиардов долларов. Вместе с тем подписанный закон предусматривает продолжение финансирования правительства США до 16 декабря этого года.

«"Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях на Украину, 2023", который предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным учреждениям до 16 декабря 2022 года для текущих программ и деятельности федерального правительства и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию на Украине», - приводит РИА Новости текст документа.

Ранее данную инициативу одобрил Конгресс США. Законопроект включает временное финансирование программ правительства. В обратном случае произойдет шатдаун - приостановка работы ряда федеральных ведомств.

Также в пятницу, 30 сентября, в Белом доме не исключили поставок танков киевским властям. Но на данный момент советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан не готов объявить о них.