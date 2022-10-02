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Bloomberg: США будут давать Украине $1,5 млрд ежемесячно

Ирина Елагина
21:01 02.10.2022
По данным Bloomberg, Белый дом намерен наращивать финансовую помощь Украине.
Bloomberg: США будут давать Украине $1,5 млрд ежемесячно
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
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По меньшей мере $1,5 млрд готовы платить США ежемесячно Украине в качестве финансовой помощи. Аналогичный объем финансирования должны предоставлять Киеву и страны ЕС. Как стало известно Bloomberg, администрация Джо Байдена настаивает на наращивании экономической поддержки киевского режима.

Собеседник агентства сообщил, что США готовы ежемесячно направлять Киеву $1,5 млрд, причем сроки финансовой поддержки определены расплывчато «на протяжении всего конфликта на Украине».

По данным агентства, администрация Байдена провела переговоры с представителями Евросоюза и настояла на том, чтобы партнеры оказали Украине тождественную помощь. Тема объемов финансовой помощи для поддержания экономики Украины включена в повестку саммита глав государств-членов ЕС, который пройдет на следующей неделе в Чехии.

«Дипломатов ЕС, занимающихся подготовкой саммита, уведомили, что от Евросоюза будут ожидать ежемесячной финансовой помощи Украине в том же объеме, который готовы предоставить США ($1,5 млрд). Такая помощь призвана покрыть основные государственные расходы Киева, также средства пойдут на поддержание школ, больниц и работы электросети страны», - ТАСС процитировало сообщение Bloomberg.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден подписал закон о выделении дополнительной помощи Украине в размере 12,4 миллиардов долларов.

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