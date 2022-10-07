МАГАТЭ заявило о повреждении линии электропередач на ЗАЭС из-за обстрелов

© Фото: Dmitry Grigoriev, Argumenty i Fakty, GlobalLookPress

Подающая энергию на шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) линия электропередач повреждена в результате обстрела. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи, обеспечивающая энергией шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции», - говорится в сообщении.

Ранее власти Энергодара обсудили безопасность ЗАЭС с сотрудниками МАГАТЭ, которые находятся на станции. Глава администрации города Александр Волга отметил, что российские войска полностью контролируют ситуацию вокруг станции, прорыв Вооруженных сил Украины на данном направлении невозможен.

ЗАЭС - крупнейшая по количеству энергоблоков атомная станция в Европе. В марте Вооруженные силы России взяли ее под полный контроль и охрану. С тех пор ВСУ и подразделения националистических батальонов регулярно обстреливают электростанцию. С начала сентября на ЗАЭС присутствует постоянная миссия сотрудников МАГАТЭ.