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Вооруженные силы Украины готовятся к захвату Запорожской атомной электростанции. Для этого подготовили 450 обученных в Великобритании военных, сообщил в программе «Открытый эфир» на «Звезде» глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У меня нет сомнений, что рано или поздно они попытаются еще штурмануть и захватить», - сказал Владимир Рогов.

По его словам, в Соединенном Королевстве бойцы ВСУ как раз обучались штурмовать крупные объекты техногенного происхождения с большой речной глади. Владимир Рогов заявил, что украинские военные провели несколько учений по форсированию Днепра рядом с селом Вольноандреевка, а свои действия они координировали через БПЛА «Байрактар».

Также есть данные, что Украина готова устроить катастрофу, подорвав Днепровскую ГЭС, которая заминирована киевском еще с марта этого года. Тогда поднимется огромная 20-метровая стена воды, которая снесет все на своем пути.

Запорожская АЭС - крупнейшая по количеству энергоблоков атомная станция в Европе. В марте ВС РФ взяли ее под полный контроль и охрану. С тех пор ВСУ и подразделения националистических батальонов регулярно обстреливают ЗАЭС. В начале сентября станцию посетили эксперты МАГАТЭ. По итогам визита миссии был опубликован доклад, в котором эксперты подтвердили факты обстрелов.