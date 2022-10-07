FT: ВСУ сообщили о сбоях в работе Starlink Илона Маска на фронте

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Украинские военные заявили о сбоях в работе глобальной спутниковой системы Starlink Илона Маска на линии фронта, что препятствует продвижению ВСУ. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

По данным издания, некоторые из устройств, получавшие спутниковый Интернет, перестали работать. Отключения привели к «катастрофическим» эпизодам потери связи. При этом отключение устройств наблюдают около линии фронта.

Напомним, в понедельник Илон Макс предложил план по деэскалации ситуации на Украине. Усомнившись в победе Киева на поле боя, он предложил закрепить за страной нейтральный статус, признать Крым российским и провести новые референдумы в Донбассе под контролем ООН.

Слова Илона Маска ожидаемо вызвали бурную реакцию в Киеве. Так, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал американского миллиардера.