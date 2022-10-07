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Заканчивается еда и медикаменты: как выживают российские моряки в украинском плену в Одессе

Ярослава Коценко
19:53 07.10.2022
Уже десять месяцев россиян держат в заложниках на собственных кораблях.
Заканчивается еда и медикаменты: как выживают российские моряки в украинском плену в Одессе
© Фото: Yuriy Kvach,CC BY-SA 4.0, Wikimedia
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Больше полсотни российских моряков оказались заблокированы в портах Одессы. Вот уже десять месяцев их держат в заложниках на собственных кораблях. На Украину экипажи прибыли еще до начала специальной операции. У моряков заканчивается еда и медикаменты. Также у них практически отсутствует сотовая связь. Сходить на землю запрещено.

Проверки под дулом автомата проходят два раза в день. Такие условия для моряков стали вполне привычными. При этом никаких законных оснований для их удерживания у Украины нет. Рискуя жизнями, они записали обращение с просьбой о помощи, за что были наказаны.

«Нас на судне 8 членов экипажа. Все граждане России. Также не территории завода стоят еще несколько российских судов, в которых также моряки РФ. Люди отработали на суднах более десяти месяцев. Все морально устали и хотят вернуться домой», - жалуются моряки.

Купить необходимые вещи и даже медикаменты невозможно. На многих судах нет отопления. Сотовая связь практически отсутствует. Так, моряк Евгений Зимин в последний раз звонил бабушке полтора месяца назад, но поговорить свободно не получается, так как все разговоры прослушиваются.

«Свободно общаемся мы только на такие темы: семья, дети, быт», - рассказала Надежда Зимина.

Некоторые предпринимали попытки бежать, но украинские пограничники всех возвращался. Есть и жертвы. Одному из членов экипажа стало плохо с сердцем. Без медицинской помощи он умер. Моряки уже морально истощены.

Близкие моряков не прекращают писать петиции, обращаются к правозащитникам и в различные международные инстанции. В начале мая по договоренности с Киевом России удалось обменять 20 украинских военнопленных на своих моряков.

Напомним, есть и те, кому повезло. Так, старший механик Эдуард Пашковский недавно вернулся домой. Его и нескольких других членов команды удалось обменять. Для этого была организована и проведена настоящая спецоперация по вызволению.

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