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Бабушка одного из моряков рассказала о беседах с внуком, захваченным под Одессой

Ян Брацкий
Ярослава Коценко
07:30 07.10.2022
Морально и физически истощенные моряки уже больше полугода ждут возвращения домой, многим из них требуется постоянное медицинское наблюдение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Почти семьдесят моряков не выпускают с сухогрузов, которые застряли в порту в Одесской области. Они провели в плену уже девять месяцев. В порт они зашли еще до начала спецоперации на ремонт. Украинские спецслужбы блокировали гражданские корабли. Бабушка одного из захваченных моряков периодически выходит с ним на связь. «Звезде» удалось узнать подробности того, о чем рассказывает молодой человек.

«С января восемь пароходов с 72 членами экипажа находятся там в заложниках. Их охраняет военизированная охрана, на берег их не пускают, они полностью находятся на кораблях. Беда в том, что они там не только морально убиты, но и психологически не могут ничего», - рассказала Надежда Зимина.

Никой связи с внешним миром у моряков нет, отметила она. Все новости они получает из скудных телефонных разговоров с близкими.

«У них нет никакой информации, российского ТВ там нет, оно отсутствует. Он только говорит: "Бабуля, все нормально, питание есть, обстрелов нет, в городе тишина и покой". Два раза в день их проверяет комендатура. Выпускать на берег их не планируют», - сказала бабушка моряка.

Родственники и близкие моряков продолжают писать петиции, обращаться к правозащитникам и в различные международные инстанции.

«Из 72 человек освободили семерых, в том числе пятерых женщин-поваров и двух мужчин, у которых обнаружены заболевания. Буквально в конце июня он мне сделал звонок, чтобы я не беспокоилась. Свободно общаемся мы только на темы семьи, детей, быта, здоровья и так далее. Я просто боюсь, что все разговоры там фиксируются и записываются», - опасается Надежда Константиновна.

Моряки не теряют присутствия духа и ждут, когда их освободят.

«Там контингент разного возраста. Есть 62-летние или как мой внук - 34 года, у всех дети, все семейные. Но он такой парень, он никогда не будет жаловаться, никогда не скажет, что ему плохо. Он сильный, так воспитан и он не жалуется», - добавила бабушка.

Морально и физически истощенные моряки уже больше полугода ждут возвращения домой. Многим из них требуется постоянное медицинское наблюдение, не говоря уже о психологической помощи. Рискуя жизнями и подвергая себя опасности, они сами записали обращение с просьбой о помощи, за что были наказаны сотрудниками СБУ.

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